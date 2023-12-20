В интервью немецкому каналу ZDF первая леди Украины рассказала, что война разделяет семьи, поэтому она и дети с 24 февраля 2024 года живут отдельно, информирует «НБН».

По словам жены главы государства, Зеленский все время находится на работе, однако она и их дети 19-летняя Александра и 10-летний Кирилл иногда могут видеться с ним.

Первая леди призналась, что детям не хватает отца, однако они знают за что он борется, за что борются украинцы, поэтому с пониманием относятся к ситуации. Однако все равно семье хочется больше совместного времяпровождения.

Зеленская объяснила, что все мечтают о скором завершении войны для воссоединения с родными. Жена президента добавила, что особо украинцы переживают это накануне праздников, когда близкие люди, по традиции, не могут собраться за одним столом.

Ранее первая леди рассказала о планах семьи украинского лидера на Рождество.