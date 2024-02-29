В интервью проекту ЦПД «Про війну» Бедняков рассказал, что многие украинцы после 24 февраля 2022 года удивились молчанию Тодоренко, однако он не был удивлен отсутствию реакции на вторжение со стороны соведущей в проекте «Орел и Решка», информирует «НБН».

По его словам, во время работы в шоу Тодоренко пыталась с ним подружиться, но он сразу понял, что она за человек. Телеведущий максимально пытался не контактировать с певицей и отказывался вести с ней корпоративы.

Бедняков отметил, что для Тодоренко всегда в приоритете были деньги, популярность, слава и карьера, ради которых она была готова переступать через людей.

Напомним, что СНБО ввел против телеведущей санкции. Однако летом прошлого года Тодоренко заявила, что хотела бы приехать в родную Одессу.