Пропагандистские СМИ РФ сообщили, что Тодоренко пополнила список артистов-предателей из Украины, которые получили российский паспорт, информирует «НБН».

Известно, что новенькую «красную книжечку» экс-ведущая тревел шоу «Орел и Решка» получила на днях накануне «переизбрания» кремлевского диктатора Владимира Путина на пост главы Российской Федерации.

Недавно телеведущий и актер Андрей Бедняков, который работал вместе с Тодоренко, объяснил, почему она продолжает жить, работать в стране-агрессоре и молчать о геноциде соотечественников.

По его словам, позиция певицы не удивляет, ведь для нее всегда главными в жизни были деньги, карьера и популярность, ради которых она была готова «идти по головам».

Как сообщалось, окончательно готова отречься от родной страны и Ани Лорак. Российские СМИ заявили, что артистка подала документы на получение гражданства государства-террориста.