О недуге певицы стало известно после того, как в Сети появился соответствующий комментарий Маши Ефросининой. Телеведущая, напуганная неожиданной болезнью Оля Поляковой, сообщила о неприятности певицы.

Журналистка оставила под публикацией скандальной блондинки в Instagram об итогах 2021 года тревожное сообщение, информирует «НБН».

В комментарии Ефросинина написала, что ей жалко подругу и пожелала ей скорейшего выздоровления. Со слов телеведущей стало понятно, что у артистки накануне Нового года был очень напряженный график.

К слову, звезда выступила и приняла участие практически во всех съемках самых популярных шоу, которые телеканалы выпустили на экраны в новогоднюю ночь.

Вероятно, болезнь певицы обусловлена большим количеством праздничных выступлений и программ, в которых она работала.

Ранее СМИ обсуждали конфликт между Машей Ефросининой и блогером Алексеем Дурневым. Телеведущая обиделась на блогера из-за нелестного высказывания в ее адрес.