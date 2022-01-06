Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-аккаунт Славы Каминской.
Певица Слава Каминская нарвалась на резкую критику пользователей соцсети. Все дело в том, что она посвятила пост певице Ани Лорак – она поддержала скандальную артистку, которая выступает в России.
Каминская сказала, что считает свою коллегу по сцене голосом Украины и призывает ценить это. Под совместным фото с Лорак Каминская написала, что «все временно» — и политика, и взгляды и телевидение.
На опубликованном фото Каминская обнимает скандальную певицу, которая часто выступает в РФ.
Многих украинцев возмутила политическая позиция Каминской. Они напомнили певице, что Лорак последние годы гастролирует в стране, которая 8-й год ведет против Украины войну. Некоторые из пользователей даже собрались отписаться от страницы Каминской.
«Отсутствие аналитического и критического ума».
«Она не нашей страны голос».
«Я отписываюсь».
«Вы меня разочаровали».
«Наша странна – это не временно и погибшие на войне – это не временно», — пишут пользователи.
«Фотография с Лорак – это зашквар», — добавляют пользователи.
Однако небольшая часть пользователей «засыпала» комплиментами и Каминскую, и Лорак.
К слову, недавно Каминская приятно удивила своих поклонников новым образом.
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