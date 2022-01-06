Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-аккаунт Славы Каминской.

Певица Слава Каминская нарвалась на резкую критику пользователей соцсети. Все дело в том, что она посвятила пост певице Ани Лорак – она поддержала скандальную артистку, которая выступает в России.

Ани Лорак. Фото — teleprogramma

Каминская сказала, что считает свою коллегу по сцене голосом Украины и призывает ценить это. Под совместным фото с Лорак Каминская написала, что «все временно» — и политика, и взгляды и телевидение.

На опубликованном фото Каминская обнимает скандальную певицу, которая часто выступает в РФ.

Фото — скриншот Инстаграм

Многих украинцев возмутила политическая позиция Каминской. Они напомнили певице, что Лорак последние годы гастролирует в стране, которая 8-й год ведет против Украины войну. Некоторые из пользователей даже собрались отписаться от страницы Каминской.

«Отсутствие аналитического и критического ума». «Она не нашей страны голос». «Я отписываюсь». «Вы меня разочаровали». «Наша странна – это не временно и погибшие на войне – это не временно», — пишут пользователи. «Фотография с Лорак – это зашквар», — добавляют пользователи.

Однако небольшая часть пользователей «засыпала» комплиментами и Каминскую, и Лорак.

К слову, недавно Каминская приятно удивила своих поклонников новым образом.