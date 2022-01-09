В 19 лет Кот начал танцевать в балете поп-дивы. На одном из выступлений он спас Тину Кароль из-за чего получил травму. На тот момент танцовщик работал с певицей уже год.

В программе «Мой секрет» он рассказал, как однажды во время концерта балет танцевал с Кароль, которая исполняла свой хит «Пупсик». По словам Кота, номер предусматривал трюк: танцовщик должен был пролететь через девушек и приземлиться, пишет «НБН».

Прыжок произошел не так, как было запланировано, Кот мог «приземлиться» на артистку. Чтобы не упасть на звезду, Евгению пришлось упасть в другом месте, что обернулось для него травмой рук.

Танцовщик объяснил, что в тот момент он осознал, что не перепрыгнет девушек, поэтому «полетел» вниз головой, упав на руки. В результате падения у него набухли запястья и на следующий номер Кот с балетом уже не вышел.

При этом танцовщик продолжил выступать в туре Тины Кароль, несмотря на сильную боль в руках.

Отметим, что ранее Кароль привлекла внимание СМИ, подогрев в эфире украинского телеканала слухи о своем романе. Поклонники предположили, что артистка может находиться с кем-то в отношениях, после того, как поп-дива обронила во время утреннего шоу двусмысленную фразу.