Об этом передает «НБН» ссылаясь на интервью Ксении Мишиной для YouTube-канала DOROTYE.



Как отметила актриса, она никогда не расскажет о реальной причине своего расставания с Александром Эллертом:



«Никто и никогда не узнает, что между нами случилось на самом деле. Не собираюсь что-то кому-то доказывать и рассказывать. Потому что даже если я скажу правду — будут люди, которые найдет к чему придраться».



Знаменитость добавила, что ей очень трудно дались отношения под прицелом камер. Мишина обещает, что больше никогда не будет строить отношения публично:



«Я сделала вывод, что больше не буду строить отношения публично. Всё это очень тяжело… Тебя постоянно поливают грязью, не зная, что происходит реально. Потому что никто кроме меня и Саши не знал о всех тонкостях наших отношений».



Комментируя вопрос о том могут ли они с Эллертом сова сойтись, Ксения не дала однозначного ответа:



«Я не знаю, что будет в будущем, но на сегодня я не вижу с ним отношений. Мы с Сашей не сошлись характером… Часто ссорились, мирились. Наши отношения не были стабильными. Я ушла не потому, что нет чувств. Я ушла потому, что не могла ничего изменить».

Мишина намекнула, что Эллерт ей не доверял и подозревал в изменах, а такого она терпеть не хочет.

К стати, ранее Ксения Мишина рассказала о самой дорогой вещи в своем гардеробе.