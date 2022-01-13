Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на интервью Ани Лорак для «КП в Украине«.

Как отметила артистка, она не хочет что-то запрещать дочери, а потому даёт Софии возможность самовыражаться и делать то, что ей нравится:

«Я не хочу сломать свою дочь как личность. Часто так бывает, что родители воплощают свои мечты через детей, хотя сам ребенок хочет заниматься чем-то другим».

По словам Лорак, её дочь хоть и занимается в вокальной студии, но на сегодня карьера певицы её не интересует. На данный момент Соне больше по душе вести свои блоги в социальных сетях. Кроме этого, дочь украинской певицы занимается в театральном кружке.

Не секрет, что отец Софии, Мурат Налчаджиоглу, после развода с Лорак живет отдельно и не может быть с дочерью каждый день. Да и сама Каролина часто бывает в разъездах. А потому они с Муратом пытаются окружить дочь любовью, дабы София не ощущала нехватки родительского внимания:

«У нас такой вот момент, что София растет в абсолютной любви. Мы задариваем её подарками. С самого детства она понимает, что она — королева. Возможно, в этом плане стоило бы быть немного строже».

Ани Лорак сейчас активно строит карьеру в России и потому проживает в Москве. Соответственно, и дочь София вместе с ней. Девочка также ходит в школу в российской столице. Правда, отмечает Лорак, на самом деле София очень скучает по Киеву.

Стоит добавить, что ранее мы писали, в какой скандал угодила 10-летняя дочь Ани Лорак.