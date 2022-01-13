Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Оли Поляковой.
«Супер-блондинка» украинской сцены Оля Полякова показала своих дочек, которые заметно повзрослели.
На первом фото Полякова позирует вместе с дочками Машей и Алисой на фоне мальдивского пляжа, а на втором фото дочери звезды запечатлены на фоне лесной природы.
«Дочь – комплимент Бога женщины», — пишет певица.
Она поздравила своих детей с днем дочери.
Публикация Поляковой собрала множество «лайков» и комментариев. Подписчики «королевы ночи» в восторге – они пишут, что Маша и Алиса заметно повзрослели и невероятно красивые.
«Такие разные, сразу не подумаешь, что сестры».
«У Алисы модельная внешность».
«Девочки красотки. Машенька на Олю похожа».
«Красивые девочки и мама», — пишут фанаты.
Недавно Оля Полякова показала, где она проводит зимние каникулы. Оказалось, звезда решила остаться дома и пока не улетела в теплые страны.
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