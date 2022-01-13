Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Оли Поляковой.

«Супер-блондинка» украинской сцены Оля Полякова показала своих дочек, которые заметно повзрослели.

На первом фото Полякова позирует вместе с дочками Машей и Алисой на фоне мальдивского пляжа, а на втором фото дочери звезды запечатлены на фоне лесной природы.

«Дочь – комплимент Бога женщины», — пишет певица.

Она поздравила своих детей с днем дочери.

Фото — Инстаграм Оли Поляковой

Фото — Инстаграм Оли Поляковой

Публикация Поляковой собрала множество «лайков» и комментариев. Подписчики «королевы ночи» в восторге – они пишут, что Маша и Алиса заметно повзрослели и невероятно красивые.

«Такие разные, сразу не подумаешь, что сестры». «У Алисы модельная внешность». «Девочки красотки. Машенька на Олю похожа». «Красивые девочки и мама», — пишут фанаты.

Недавно Оля Полякова показала, где она проводит зимние каникулы. Оказалось, звезда решила остаться дома и пока не улетела в теплые страны.