В начале нового года группа Muse представила новый трек под названием Won’t Stand Down. Новую композицию фанаты британских музыкантов ожидали 4 года.

Рокеры также сняли клип на долгожданную композицию. Съемки видео для нового трека проходили в Киеве с участием украинских актеров в декабре прошлого года. Однако в новом ролике вы не увидите киевские локации, поскольку он снимался в павильоне.

Клип на песню Won’t Stand Down на YouTube-канале группы просмотрели больше 1 910 000 пользователей, информирует «НБН».

Мистический ролик для Muse о метаморфозах и перевоплощениях создала украинская продакшн-компания Shelter.film, которая работала с такими звездами, как Дуа Липа, Stromae и другими зарубежными исполнителями. Режиссером нового видео стал Джаред Хоган.

Украинская актриса Наталья Зозуля стала главной героиней видео британских рокеров. Девушка надела маску с лицом солиста Мэттью Беллами, став королевой армии «темных генералов». По сюжету она становится божеством пережив катарсис.

В съемках задействовали и киевских актеров, которые стали в ролике Muse войском темной королевы, надев черные костюмы и балаклавы.

Осенью 2021 года в Киеве снял клип на новую песню и британский певец Эд Ширан. Музыкант был в восторге от украинской столицы, опубликовав в соцсетях фотографию со съемок. Киевляне сразу же узнали локацию, где создавалось видео для популярного исполнителя.