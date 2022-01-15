Отношения молодых людей завязались на «Черноморских играх» в Каховке. В 2006 году они вновь встретились на кастинге «Евровидения»: тогда Туриченко занял второе место, а его возлюбленная отправилась представлять Украину на международном конкурсе. В тот момент забытые чувства между молодыми людьми вспыхнули с новой силой.

Певица, карьера которой только набирала обороты, тщательно пыталась скрыть свои отношения со звездой «Ромео и Джульетты» от своего продюсера, пишет «НБН» со ссылкой на интервью Туриченко для издания Star Hit.

В тот период популярность Кароль взлетела с бешеной скоростью, а ее возлюбленный продолжал прокладывать свой тернистый путь к славе, оббивая пороги студий и кастингов. Между влюбленными нарастало напряжение, артистка предлагала своему избраннику одолжить деньги, от которых тот отказался. Свидания двух исполнителей происходили лишь в моменты, когда они оставались наедине в скромной киевской квартире.

Кароль ранее высказывалась об отношениях с Туриченко вскользь, сообщив, что ее экс-бойфренд намекал на свадьбу, для которой, по мнению артистки, тогда было не подходящее время.

Солист «Иванушки International» рассказал, что свадьба певицы с продюсером Евгением Огиром разбила ему сердце, кроме того, о связи возлюбленной с ее будущим супругом он узнал еще того, как они расстались с артисткой. Комментарий певца свидетельствует о том, что поп-дива тогда встречалась сразу с двумя мужчинами.

Туриченко рассказал, что друг от друга они медленно отдалялись и их отношения с Кароль были обречены. После неудачной любовной истории артист долго не мог решиться на новые отношения.

Сейчас певец помолвлен с далекой от шоу-бизнеса женщиной Дарьей Тарасовой, которая ранее уже состояла в браке и воспитывает сына от предыдущих отношений.

Украинцы не перестают обсуждать и личную жизнь Тины Кароль. Интерес к своему возможному роману подогревает сама певица. Не так давно поп-дива в эфире утреннего шоу заинтриговала фанатов двусмысленной фразой о своем замужестве.