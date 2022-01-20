Об этом сообщает «НБН».

Певица София Ротару в сторис на своей странице в Instagram опубликовала фото своего мужа – Анатолия Евдокименко. В этот день 20 января 2002 года ее любимый мужчина умер. Певица не стала как-то подписывать фото. Она сопроводила снимок супруга изображением разбитого сердца.

Фото _ Инстаграм-страница Софии Ротару

Смерть супруга больно ударила по певице. Исполнительница больше ни с кем не стала связывать себя узами брака.

А в своих интервью неоднократно говорила, что Евдокименко был ее единственной любовью. После смерти супруга певица полностью посвятила себя творчеству и близким людям.

К слову, в соцсетях поклонники часто делают комплименты знаменитой певицы. Они пишут, что в свои 74 года она прекрасно выглядит. А накануне Нового года артистка немного сменила имидж – она предстала в ретро-стиле. Но, видимо, это был всего лишь образ для съемок новогоднего шоу.