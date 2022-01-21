Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Веры Брежневой.

После новогодних корпоративов артисты традиционно отправляются в отпуск. Многие из них предпочитают проводить отпуск в теплых странах поближе к морю или океану. Подробностями своего отдыха поделилась и певица Вера Брежнева.

Знаменитость целую неделю провела на Мальдивах. Свой отпуск Вера называет идеальным и говорит, что ей понравилось все: место, люди, еда, события.

«Все было идеально», — пишет певица.

При этом, как выяснилось, артистка, находясь на Мальдивах, заболела. Но это, по словам самой Веры, не испортило ей отдых.

«Даже то, что я приболела на пару дней, не помешало мне насладиться происходящим», — поведала артистка.

Брежнева не стала говорить, какие проблемы со здоровьем у нее возникли во время отпуска.

Она также опубликовала снимки, на которых запечатлена в черном купальнике. Поклонники в комментариях отметили, что артистка замечательно выглядит – они в восторге от ее стройной фигуры.

Вера Брежнева. Фото — Инстаграм

«У вас идеальная фигура». «Невероятная красота». «Самая шикарная фигура». «Вера, ну как можно быть такой прекрасной», — пишут фанаты певицы.

Ранее Вера Брежнева показала редкое фото с Константином Меладзе.