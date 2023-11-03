Вернер объяснила, что переход на зимнее время нарушает внутренние часы человека, которые регулируют физиологические процессы. Десинхронизация между внутренними и внешними ритмами может оказать влияние на здоровье, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам врача, у многих людей возникают нарушения сна, в частности, бессонница. Отсутствие качественного отдыха ночью приводит к усталости, раздражительности и неспособности сконцентрироваться.

Перевод стрелок часов на час назад может вызвать изменения и в психическом состоянии человека – ухудшение настроения или даже стресс. Это связано с тем, что дни становятся короче и, соответственно, уменьшается количество часов, которые можно провести на солнце. Уровень витамина D влияет на выработку серотонина.

Нealth-эксперт добавляет, что переход на зимнее время также может спровоцировать нарушение функции сердца, повышение АД, увеличить количество эпизодов аритмий и других проблем с сердечно-сосудистой системой.

Чтобы помочь организму адаптироваться к новому времени, как советует Вернер, вечером нужно реже пользоваться гаджетами, употреблять легкую пищу, избегать кофеина и алкоголя, чтобы легче заснуть.

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