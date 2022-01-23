Система быстрых соцопросов Gradus в онлайн-режиме опросила украинцев, кого они считают секс-символами шоу-бизнеса. В исследовании приняли участие больше 50 000 респондентов возрастом от 18 до 60 лет.

По результатам соцопроса самой сексуальной певицей украинской сцены признали Настю Каменских, за нее отдали свои голоса 28,8% жителей нашей страны, информирует «НБН» со ссылкой на Сlutch.

Второе место в топе украинцы отдали «Королеве ночи» Оле Поляковой, третья позиция в рейтинге досталась поп-диве Тине Кароль.

Самой сексуальной звездой среди мужчин украинского шоу-бизнеса стал певец Олег Винник. Вторую позицию украинцы отдали танцору Владу Яме, а «бронзу» получил главный герой романтического шоу «Холостяк» Иракли Макацария.

Отметим, что ранее продюсер шоу «Танцы со звездами» назвал двух популярных исполнительниц, сотрудничать с которыми ему было непросто. Со слов Владимира Завадюка, эти певицы самые конфликтные в украинском шоу-бизнесе.