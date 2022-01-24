Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Златы Огневич.
Певицу Злату Огневич уже три года, как преследует агрессивный мужчина. По словам артистки, за это время никто так и не смог решить ее проблему – неадекватный фанат продолжает ее преследовать и угрожает физической расправой. А в последнее время преследования участились.
«Я больше не могу молчать», — начала свой рассказ певица.
На своей странице в социальной сети Instagram знаменитость показала видео, как ее автомобиль догоняет другой автомобиль за рулем, которого находится ее обидчик. Мужчина начинает угрожать певице прямо из автомобиля.
В свою очередь Злата просит мужчину прекратить ее преследовать и заявляет, что передаст в полицию всю информацию о нем. Тот отвечает, что ему все равно.
После это в конфликт вмешались охранники певицы – они заступились за артистку, после чего та смогла уехать на съемки.
От безысходности Огневич обратилась за помощью даже к мэру столицы Виталию Кличко и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она добавила, что на ее месте может оказаться любая женщина.
Кроме того, немного позже в сторис певица заявила, что написала очередное заявление в полицию на своего обидчика.
Поклонники певицы выразили ей свою поддержку в социальных сетях.
«Надеемся, ситуация сдвинется с места».
«Златочка, без охраны вам никак».
«Это ужасно. Не молчите, Злата», — пишут поклонники певицы.
К слову, недавно Злата Огневич отпраздновала свой 36-й день рождения.
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