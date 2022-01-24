Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Златы Огневич.

Певицу Злату Огневич уже три года, как преследует агрессивный мужчина. По словам артистки, за это время никто так и не смог решить ее проблему – неадекватный фанат продолжает ее преследовать и угрожает физической расправой. А в последнее время преследования участились.

«Я больше не могу молчать», — начала свой рассказ певица.

На своей странице в социальной сети Instagram знаменитость показала видео, как ее автомобиль догоняет другой автомобиль за рулем, которого находится ее обидчик. Мужчина начинает угрожать певице прямо из автомобиля.

В свою очередь Злата просит мужчину прекратить ее преследовать и заявляет, что передаст в полицию всю информацию о нем. Тот отвечает, что ему все равно.

После это в конфликт вмешались охранники певицы – они заступились за артистку, после чего та смогла уехать на съемки.

От безысходности Огневич обратилась за помощью даже к мэру столицы Виталию Кличко и президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она добавила, что на ее месте может оказаться любая женщина.

Фото — скриншот Инстаграм-страницы Златы Огневич

Кроме того, немного позже в сторис певица заявила, что написала очередное заявление в полицию на своего обидчика.

Поклонники певицы выразили ей свою поддержку в социальных сетях.

«Надеемся, ситуация сдвинется с места». «Златочка, без охраны вам никак». «Это ужасно. Не молчите, Злата», — пишут поклонники певицы.

К слову, недавно Злата Огневич отпраздновала свой 36-й день рождения.