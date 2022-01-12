Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Златы Огневич.

12 января певица Злата Огневич празднует свой день рождения. Артистка не скрывает свой возраст – ей сегодня исполнилось 36. Звезда украинского шоу-бизнеса «сбежала» от холодной зимы в Украине и отправилась в теплые края. Свой зимний отпуск артистка решила провести в Африке. Огневич не забывает делиться яркими кадрами с отпуска в социальных сетях.

Фото — Инстаграм-аккаунт Златы Огневич

Звезда также оставила послание себе в связи со своим днем рождения – певица написала трогательные слова.

В своем послании Огневич призывает себя познавать людей и саму себя, «не боятся туманов и дождей», а «боятся превратиться в пустыню». А еще призывает себя ярко и смело воплощать все свои детские мечты, ведь все возможности – открыты.

«Еще так много версий себя – выбирай любую и живы», — пишет Злата.

Певица добавила, что жизнь слишком коротка, чтобы «проводить ее в темноте», поэтому считает, что надо «лететь на свет».

В комментариях коллеги по сцене и подписчики поздравляют певицу с ее праздником и пишут, что она оставила замечательное послание себе. Поклонники желают Злате, чтобы все ее мечты сбылись и она поскорее встретила свою настоящую любовь.

«С днем рождения Злата, пусть все желания сбудутся». «С днем рождения. Всегда выбирай себя и будь счастлива». «Злата – вы самая лучшая. С днем рождения вас». «Пусть вас радует судьба неожиданными подарками». «Крепкого здоровья и крепкой любви». «Какие красивые слова», — пишут комментаторы.

Также фанаты выразили свой восторг от новых снимков певицы.

«Это так красиво».

«Вы органично смотритесь в этой среде волшебной природы». «Какая красота на фото», — пишут фолловеры.

К слову, накануне Нового года Огневич рассказала, что можно увидеть на ее новогоднем столе.