На своей странице в Instagram в разделе Stories украинская певица Alina Pash пожаловалась подписчикам на то, что ее конкуренты и финалисты нацотбора проект группы Kalush – Kalush Orchestra позаимствовали у ее композиции Bosorkanya мотив для своей щедровки.

Группа опубликовала фрагмент своей песни в Instagram и артистка сразу обнаружила сходство со своей композицией, в частности музыканты использовали то же звучание контрабаса, информирует «НБН».

Alina Pash рассказала, что она не может определиться: это уважительное заимствование ее музыки или просто нагло скопированная тональность.

К слову, сама певица и ее поклонники не впервые указывают на плагиат со стороны Kalush. Слушатели замечали, что музыканты «вдохновляются» референсами и работами исполнительницы. Теперь звезда возмущена, что артисты сделали идентичный инструментал, с которым собираются покорять европейских зрителей песенного конкурса.

Сейчас СМИ также обсуждают скандал с песней LAUD на нацотборе. Артист собрался представлять Украину на «Евровидении» в Турине с композицией, которую он записал четыре года назад, при этом ее официального релиза не было. Оргкомитет нацотбора сразу вычеркнул его из списка финалистов и заменил другим исполнителем.