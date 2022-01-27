Егорова на своей странице в Facebook опубликовала ролик с участием телеведущего. В описании она пожаловалась на то, что Притула находится под влиянием запрещенных веществ в ВРУ.

Актриса, не подбирая выражений, высказалась об увиденном, информирует «НБН».

Как оказалось, телеведущий снимал кадры юмористического содержания. В комментариях под публикацией Егоровой одна из пользователей соцсети объяснила актрисе, что опубликованное ею видео – пародия телеведущего на экс-нардепа «Оппозиционного блока» Дмитрия Добкина, который отметился странным поведением в парламенте. К слову, ролик был отснят 4 года назад.

Егорова бурно отреагировала на справедливое замечание украинки, заявив, что «от этого ничего не меняется», добавив, что после такого Притула не может строить политическую карьеру.

Отметим, что шоумен летом прошлого года покинул партию «Голос». Притулу не устроило новое руководство политической силы. При этом он подчеркнул, что не будет уходить из политики, в сентябре того же года сообщив, что намерен создать свою партию.

Сейчас СМИ активно обсуждают признание Егоровой в том, что она поддерживает главу Кремля. На заявление матери отреагировала ее дочь Стася Ровинская. Телеведущая открестилась от слов родительницы на своей странице в соцсети и позже расплакалась в эфире утренней программы на «1+1», комментируя скандальное заявление.