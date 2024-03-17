О том, что ключевой задаче Натальи станет чтение 30-секундных иллюстрированных роликов из новостной ленты только на государственном языке, исключив какой-либо акцент, пишет «НБН», ссылаясь на материал, обнародованный в Facebook-аккаунте «Коло».

По словам главреда «Коло» Татьяны Цирульник, процесс создания ИИ-диктора они смогли осуществить посредством решения мета-вызовов при обучении на курсах «Эпоха искусственного интеллекта в редакции», на которых предложили выбрать цифровые инструменты для работы, однако бесплатные версии не принесли желаемого результата.

Следует отметить, что редакции пришлось потратить 90 долларов на формирование сознания Наталки, однако для полноценной работы, необходимо приобрести расширенную подписку на программный пакет по цене от 1 000 до 1 200 долларов в год. Предполагается, что если нужную сумму соберут, то интернет-портал сможет на регулярной основе генерировать видеопоток с ее участием, оценивая реакцию в соцсетях и одновременно совершенствуя произношение ИИ-ведущей и логичность текстов «журналистки».

Ранее мы писали о том, что аналитики сообщали прогнозируемые цены на биткойн.