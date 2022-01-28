На провокационное признание Егоровой отреагировали не только СМИ и украинские пользователи соцсетей, но и ее коллеги по шоу-бизнесу.

Позиция коллаборантки шокировала украинского продюсера Игоря Кондратюка и актрису Ирму Витовскую. Они не исключают, что Егорова может быть завербована страной-агрессором, информирует «НБН» со ссылкой на «Сегодня».

Витовская рассказала журналистам, что когда-то близко общалась со скандальной актрисой. По ее словам, до начала войны на Востоке Украины Егорова с экс-мужем Антоном Мухарским записывала украиноязычные треки и имела патриотические взгляды. Однако 8 лет назад с началом оккупации Донбасса, актриса резко поменяла свое мнение о происходящем в стране. Витовская утверждает, что Егорова могла поддаться влиянию со стороны, начав отрицать выбор украинцев.

Также считает, что на актрису оказали политическое давление шоумен Игорь Кондратюк. Продюсер достаточно резко отреагировал на скандальное заявление, предположив, что Егоровой, которую «манит маньяк-убийца-насильник Путин», будет о чем поговорить с психиатром и Службой безопасности Украины.

Ранее на скандальное признание матери отреагировала дочь Егоровой Стася Ровинская. Телеведущая открестилась от слов актрисы, рассказав правду об отношениях с родительницей.