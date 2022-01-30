На странице сообщества поклонников певицы в Instagram показали интервью, в котором знаменитость рассказала, что конкретно она делает перед каждым выступлением.

Тина Кароль призналась журналистке, что она не ест перед выходом на сцену шоколад. По словам певицы это лакомство вредит пению, информирует «НБН».

Также с улыбкой звезда сообщила, что до встречи со слушателем ей нужно присесть на стульчик подобно традиции присаживаться «на дорожку».

Отметим, что Кароль радует своими выступлениями только украинцев. Артистка осознанно отказалась от концертов на территории Российской Федерации, потеряв возможность зарабатывать намного больше.

Ранее певица призналась, почему у нее сложилась традиция не отмечать свой день рождения. Кароль публично рассказала, что она не устраивает шумные вечеринки и не зовет гостей на этот праздник, поскольку его омрачило трагическое событие в жизни знаменитости.