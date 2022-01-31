Телеканал «1+1» показал на экранах слепые прослушивания популярного вокального шоу «Голос страны». Побороться за место в проекте решил 33-летний исполнитель старинной музыки Роман Мелиш.

Обладатель самого высокого из мужских оперных голосов, контратенора, спел проникновенную арию Vedr con mio diletto. Чувственное исполнение не оставило равнодушными Олю Полякову и Святослава Вакарчука, которые развернули свои кресла к вокалисту из Львовской области, информирует «НБН» со ссылкой на YouTube-канал шоу.

Несмотря на то, что Мелиш выступал в странах Европы в составе популярных ансамблей, до выхода на сцену «Голоса» он не пел с микрофоном 15 лет. Однако талантливый музыкант смог преодолеть волнение и произвести фурор своим номером.

Первой на кнопку нажала эпатажная певица Оля Полякова, однако выбрал в тренеры Мелиш Святослава Вакарчука, который развернул кресло на последних секундах песни.

Музыкант был под впечатлением и от тембра голоса участника, и от его профессионального и чувственного исполнения. Вакарчук не смог сдержать эмоций, когда конкурсант выбрал его команду.

Ведущий шоу Юрий Горбунов был впечатлен слезами солиста «Океана Эльзы», признавшись, что впервые видит, как плачет любимый артист миллиона украинцев.

«Я думал он не умеет плакать», — сообщил телеведущий.

Отметим, что в этом сезоне изменился тренерский состав. Ранее шоу покинула Тина Кароль. На ее место продюсеры пригласили Олю Полякову. Звезда могла занять место судьи еще шесть лет назад, однако провалилась на кастинге в проект.