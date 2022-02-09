Дочь Константина Меладзе намерена добиваться успеха в музыкальной индустрии своими силами, при этом она не против, чтобы ее отец стал ее продюсером. По словам Лии, она увлекается его талантом и хочет писать музыку вместе с ним, поскольку он знает ее душу и вкус.

Об этом пишет «НБН» со ссылкой на «КП в Украине».

В то же время Лия убеждена, что никто не сможет лучше пропиарить ее или продюсировать, чем она сама.

Звездная дочь композитора убеждена, что если артист не интересен слушателям, не помогут ни проекты, ни клипы, ни эфиры на ТВ-каналах создать успешную музыкальную карьеру. По мнению девушки, если бы она плохо спела на «Голосе» никто из тренеров не развернул к ней кресло.

Известно, что Лия Мелазде пошла на вокальный проект, поскольку хочет развивать свою карьеру в Киеве.

Отметим, что на «Голосе страны» девушку хотели видеть в своей команде все четыре тренера, однако она решила сотрудничать с Надей Дорофеевой. Лия очаровала знаменитостей, исполнив хит Леонарда Коэна Hallelujah.