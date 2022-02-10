Изданию «КП в Украине» музыканты рассказали о подготовке к финальному этапу нацотбора. Во время интервью Kalush Orchestra заговорили о необъективности некоторых судей конкурса, вспомнив о любимице украинских слушателей Тине Кароль.

Поп-дива четыре года назад была тренером белоруса Михаила Сосунова в вокальном шоу «Голос страны». Сейчас артист под сценическими именем Michael Soul участвует в нацотборе, информирует «НБН».

Кроме того, один из конкурсантов — нынешний подопечный Кароль. Артистка вместе с продюсером Юрием Бардашем занимается продвижением Wellboy, который хочет ехать на «Евровидение» от Украины.

Артисты признались, что у них нет связей с организаторами или членами жюри, в отличие от их конкурентов. В то же время музыканты надеются на то, что борьба за право представлять нашу страну на «Евровидении» в Италии будет честной.

Пока участники готовятся к финальной битве за право поехать на песенный конкурс в Турин, букмекеры делают ставки на победителя нацотбора. На официальном сайте «Евровидения» опубликовали соответствующий рейтинг.