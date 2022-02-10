Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу артистки.

Популярная певица Наталья Могилевская решила показать фанатам свои творческие будни. В stories знаменитость рассказала, как проходит подготовка к ее новому концертному шоу.

Певица проводит много времени в музыкальной студии и при этом еще и успевает не пропускать занятия в зале.

«Физический труд вперемешку с умственным», — говорит Могилевская.

Звезда украинского шоу-бизнеса также показала, какую травму она получила во время репетиции с шоу-балетом.

«Я сегодня коцнулась во время репетиции с балетом», — сказала исполнительница.

К счастью, травма оказалась несерьезной, и певица смогла продолжить свою работу. Более того, она даже пошутила по этому поводу.

«Пишите в заголовках: меня балетные избили стойкой с микрофоном. Полтора килограмма прямо в лоб», — шутит артистка в stories.

К слову, однажды Могилевская разоткровенничалась с поклонниками на тему бессмысленных покупок. Она рассказала об очень дорогой вещи в своем гардеробе, которую сегодня не стала бы покупать.