Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу артистки.
Популярная певица Наталья Могилевская решила показать фанатам свои творческие будни. В stories знаменитость рассказала, как проходит подготовка к ее новому концертному шоу.
Певица проводит много времени в музыкальной студии и при этом еще и успевает не пропускать занятия в зале.
«Физический труд вперемешку с умственным», — говорит Могилевская.
Звезда украинского шоу-бизнеса также показала, какую травму она получила во время репетиции с шоу-балетом.
«Я сегодня коцнулась во время репетиции с балетом», — сказала исполнительница.
К счастью, травма оказалась несерьезной, и певица смогла продолжить свою работу. Более того, она даже пошутила по этому поводу.
«Пишите в заголовках: меня балетные избили стойкой с микрофоном. Полтора килограмма прямо в лоб», — шутит артистка в stories.
К слову, однажды Могилевская разоткровенничалась с поклонниками на тему бессмысленных покупок. Она рассказала об очень дорогой вещи в своем гардеробе, которую сегодня не стала бы покупать.
Обсуждение