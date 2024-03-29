Певица в интервью YouTube-каналу Ukraine World News рассказала, какую модель воспитания дочерей она выбрала и чего не допускает в отношениях с ними, информирует «НБН».

По словам артистки, она не поднимает руку на девочек, так как сама в детстве сталкивалась с физическим наказанием со стороны родителей. По словам Могилевской, также она не повышает голос на сестер. Знаменитость заявила, что такие вещи в отношениях травмируют ребенка.

Певица призналась, что она читает книги о воспитании детей. Специальная литература помогла звезде понять, что лучший способ научить дочерей и донести до них информацию – нормальная спокойная беседа.

Насилие и оскорбления в адрес ребенка, как отметила Могилевская, являются детской позицией родителей. Взрослые должны быть полностью безопасными для детей, помогать им и уметь вести спокойный диалог с ними.

Ранее в программе «ЖВЛ» певица объясняла, почему она два года скрывала, что стала мамой.