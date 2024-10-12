Как информирует «НБН» со ссылкой на официальный Facebook-аккаунт председателя парламентского комитета, отвечающего за вопросы гуманитарной и информационной политики, нардепа от фракции «Слуга народа» Никиты Потураева, подобные рейды, проводимые работниками ТЦК/СП при поддержке правоохранителей, необходимо осуществлять повсеместно и на регулярной основе.

Исходя из слов Потураева, такие проверку документов, как фиксировались после завершения концерта «Океана Эльзы», не представляют угрозы ни для украинской культуры, ни для любого идентичного публичного/массового мероприятия. Кроме того, схожие действия ТЦК/СП в помещениях баров и клубов, также не составляют никакой опасности для отечественной экономической сферы и бизнеса.

Нардеп резюмировал:

Более того — я приветствую такие проверки, и считаю, что они должны быть сквозными и постоянными. И все должны об этом знать.

Ранее мы писали о том, что в «Слуге народа» отвергали идею, касающуюся привлечения добровольцев в ВСУ «большими деньгами».