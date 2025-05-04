Как информирует «НБН» со ссылкой на материал профильного YouTube-канала talkSPORTBoxing, от промоутера чемпиона WBC/WBO/WBA/IBO в супертяжелой весовой категории Александра Усика, Александра Красюка, прозвучал комментарий, касающийся июльского реванша подопечного с обладателем пояса IBF Даниэлем Дюбуа.

Исходя из слов Красюка, летний бой станет «гораздо более опасным» для Усика, поскольку Дюбуа больше не является всего лишь «перспективным молодым парнем». Даниэль — вполне зрелый, и совершенно другой мужчина, который смог добиться титула IBF.

В частности, промоутер полагает — в июльской схватке Дюбуа максимально сосредоточится, и потому украинец столкнется с сильным и мудрым соперником, и, — «не думаю, что для Усика будет легкая прогулка».

Красюк резюмировал:

Ему [Дюбуа] всего 27, сейчас он чемпион мира в супертяжелом весе, и он на пути к росту. Усику 37 сейчас, он на вершине. Ему некуда расти.

Ранее наш информационный портал писал о том, сколько билетов на реванш Усика и Дюбуа продано в течение суток.