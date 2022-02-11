Об этом Анна Андрийчук рассказала в программе «Жизнь известных людей», передает «НБН».

Дизайнер Анна Андрийчук рассказала, как ревновала певца Позитива (Алексея Завгороднего, — ред.) к певице Насти Каменских, когда у них еще были отношения.

«Было дело», — признается подружка Каменских.

По словам Анны, чувство ревности у нее возникло, когда они с Позитивом только начали встречаться, а Каменских начинала строить свою музыкальную карьеру в дуэте с Потапом.

«Настя тогда начинала крутиться на экранах», — поведала экс-супруга Позитива.

Андрийчук вспоминает, что тогда Каменских очень тепло к ней относилась.

«Да, ревновала. Я не вижу здесь ничего плохого», — рассказывает дизайнер.

Однако ревность Анны никак не повлияла на дружбу с Каменских. А со временем их дружественные отношения стали еще крепче. Девушки часто проводят время вместе: ходят на шоппинг, летают отдыхать. Анна также частенько приходит в гости к звездной паре Насте и Потапу.

К слову, именно Настя Каменских одна из первых узнала, что в семье Андрийчук и Завгороднего не все гладко.

Стоит добавить, что о разводе с Позитивом Андрийчук официально заявила в апреле прошлого года.