Блогер, ссылаясь на инсайдеров, сообщил, что впервые Каменских была решительно настроена на развод весной 2023 года. Однако тогда Потап удержал жену с помощью манипуляций и контроля над финансами и недвижимостью.

По его словам, на днях певицу и продюсера заметили в Майами, они громко ссорились, пишет издание «НБН».

Звездный обозреватель утверждает, что артистка начала требовать официального развода. Однако шоумен категорически отказывается расторгать брак.

В июне прошлого года ходили слухи о романе рэпера с близкой подругой его жены Анной Андрийчук, которая была замужем за Позитивом. Беспалов утверждал, что Каменских узнала об измене Потапа, но скрыла это от общественности.

Что интересно, в прошлом месяце в интервью российскому журналисту Юрию Дудю Потап заявлял, что у них с женой в отношениях все хорошо, они не планируют расставаться и даже задумываются о детях.

Как сообщалось, рэпер выразил желание поехать на «Евровидение» от Молдовы.