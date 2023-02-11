Об этом информирует «НБН», ссылаясь на данные «IFLScience».

Как сообщается в источнике, во время проведения исследований в Ньянге (Кения) учёные смогли найти несколько орудий, которые скорее всего применялась для охоты и разделывания больших животных, в том числе и бегемотов.

Так, на берегах озера Виктория исследователям удалось найти набор инструментов век которых приблизительно 2,9 миллионов лет. Данная находка инструментов является одной из самых давних за всё время исследований.

В списке найденных орудий были каменные ядрища, каменный молот, а также отщепы. Кроме орудий были найдены и зубы древнего парантропа, который считается одним из непрямых родственников современного человека.

Напомним, что ранее на сайте сообщалось о том, как следует действовать в случае укуса собаки или другого животного.