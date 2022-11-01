Ученые из Космического научного института Blue Marble и Американского университета уверенны, что НЛО не сядут на нашу планету, поскольку пришельцы ищут конкретные типы звезд, информирует «НБН» со ссылкой на исследование ученых.

Научные деятели Джейкоб Хакк-Миссра и Томас Фошез предполагают, что представители внеземных цивилизаций выбирают, где бы они хотели разместиться и Солнце, звезда нашей галактики, им не подходит.

По мнению исследователей, пришельцы хотят максимизировать свою продолжительность жизни в галактике, поэтому отдадут предпочтение К- и М-карликам – звездам, которые живут намного дольше, чем желтые карлики, как Солнце.

Инопланетянам нет смысла тратить ресурсы на захват галактики с Солнцем, которое погаснет относительно рано, даже если это случится через несколько миллионов лет.

Напомним, что американское космическое агентство NASA наняло 23 священнослужителя, чтобы они ответили на вопрос относительно существования инопланетной жизни.