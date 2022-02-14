Шоумен сравнил ситуацию Alina Pash, которую бойкотируют за посещение Москвы и оккупированного Крыма, со скандалом на нацотборе-2019 вокруг победительницы конкурса MARUV. Эпатажная исполнительница не поехала на «Евровидение», поскольку отказалась подписывать документ, который запрещал ей выступать на территории страны-оккупанта.

Кондратюк убежден, что в этом году Украина наступила на те же грабли. Продюсер не понимает, как организаторы допустили Alina Pash с «такими зашкварами» на нацотбор, информирует «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

Комментируя ее выступление, шоумен отметил, что оно было самым мощным и достойным. Он убежден, что именно номер Alina Pash способен поразить европейского зрителя. Продюсер считает, что талантливая исполнительница «немного не от мира сего», что объясняет те зашквары, которые происходят с ней накануне «Евровидения» в Турине.

Отметим, что финал нацотбора произошел не совсем гладко. Во время оглашения результатов произошла путаница, ведущий назвал неправильные результаты зрительского голосования. Кроме того, произошло исчезновение таблицы с оценками конкурсантов. Организаторы объяснили, почему в самый ответственный момент произошла неразбериха на сцене.