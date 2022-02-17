Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Нади Дорофеевой.
Певица Надя Дорофеева не перестает удивлять поклонников своими творческими достижениями. Артистка презентовала новую песню под названием «raznotsvetnaya». Выход новой музыкальной работы успешная исполнительница анонсировала еще в январе этого года. Тогда Дорофеева решила даже набить еще одну татуировку в честь новой песни. На ноге артистки появилась надпись «raznotsvetnaya».
Видимо, таким образом, исполнительница хотела показать, что эта музыкальная работа имеет для нее очень значимая.
«Любовь, то сейчас нужно всем нам», — такими словами Надя сопроводила премьеру песни.
Кроме того, артистка не замедлила с презентацией клипа. Фрагмент видеоработы знаменитость показала на своей странице в социальной сети Instagram.
«Когда любовь сталкивается с препятствиями, она становится еще сильнее, ярче и разноцветнее», — подписала певица кадры из клипа.
В свою очередь поклонники решили поздравить артистку с выходом новой песни и клипа. Под публикациями Дорофеевой появилось множество приятных слов.
«Надя, с премьерой».
«Поздравляем».
«Как красиво».
«Надя, поздравляем».
«Какая крутая команда у Нади», — пишут поклонники.
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