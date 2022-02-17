Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Нади Дорофеевой.

Певица Надя Дорофеева не перестает удивлять поклонников своими творческими достижениями. Артистка презентовала новую песню под названием «raznotsvetnaya». Выход новой музыкальной работы успешная исполнительница анонсировала еще в январе этого года. Тогда Дорофеева решила даже набить еще одну татуировку в честь новой песни. На ноге артистки появилась надпись «raznotsvetnaya».

Видимо, таким образом, исполнительница хотела показать, что эта музыкальная работа имеет для нее очень значимая.

«Любовь, то сейчас нужно всем нам», — такими словами Надя сопроводила премьеру песни.

Кроме того, артистка не замедлила с презентацией клипа. Фрагмент видеоработы знаменитость показала на своей странице в социальной сети Instagram.

«Когда любовь сталкивается с препятствиями, она становится еще сильнее, ярче и разноцветнее», — подписала певица кадры из клипа.

В свою очередь поклонники решили поздравить артистку с выходом новой песни и клипа. Под публикациями Дорофеевой появилось множество приятных слов.

«Надя, с премьерой». «Поздравляем». «Как красиво». «Надя, поздравляем». «Какая крутая команда у Нади», — пишут поклонники.

Ранее Надя Дорофеева назвала свои правила хорошего отдыха.