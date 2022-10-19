В своем Instagram-аккаунте Демин опубликовал видео, в котором сообщил, что поклонники артистки угрожают ему. До начала полномасштабной войны ведущий дружил с Лорак, однако после вторжения России в феврале все изменилось и певица начала его игнорировать, информирует «НБН».

По словам Демина, один из его подписчиков увидел фан-аккаунт предательницы Украины, где обсуждались сториз ведущего с высказываниями относительно ликвидированных мобилизованных россиян и были его фото.

Поклонники Лорак разместили соответствующие скриншоты из соцсетей Демина, сопроводив их призывом бросить ракету в офис ведущего. По мнению украинца, эта ситуация – подтверждение о «хороших россиянах».

Напомним, что украинский рэпер Потап рассказал о разговоре его жены, певицы Насти Каменских с Ани Лорак. По его словам, предательница Украины рассказала, кто ей советует молчать о войне и грубо попросила не донимать ее призывами осудить вторжение РФ.