Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Нади Дорофеевой.

Певица Надя Дорофеева рассказала, какие правила помогают ей хорошенько провести отпуск. Новые правила хорошего отдыха певица сформулировала, находясь в Мексике. Здесь она вместе со своим супругом Владимиром Дантесом провели свой зимний отпуск.

Итак, первое, что рекомендует знаменитость – это не ставит будильник. Кроме того, певица советует есть местную еду и пить. Вот только Надя не уточнила, имеет ли она в виду, что пить надо алкоголь.

Среди правил хорошего отдыха певицы также спорт. Знаменитость советует не отказываться от физических упражнений даже во время отпуска – это поможет не набрать лишних килограммов.

Но на этом правила хорошего отдыха от Дорофеевой не заканчиваются. Певица рекомендует читать, слушать музыку, знакомиться с новыми людьми, позволять себе «зависать» в социальных сетях, делать красивые снимки. Дорофеева также подчеркнула, что важно защищать свою кожу от солнечных лучей – это поможет избежать неприятностей во время отдыха.

Артистка также помимо спорта еще и медитирует. И последнее важное правило от певицы – отказаться от работы на время отдыха.

«Хотя бы постараться», — пишет знаменитость.

В комментариях поклонники певицы пишут, что ее правила могут понадобиться каждому.

«Хорошие и полезные правила». «Замечательный список».

«Жить без будильника – это кайф», — поддерживают идею певицы фанаты.

Ранее Дорофеева рассказала фанатам, какая неприятность с ней произошла на одном из концертов.