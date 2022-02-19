Об этом сообщает 24tv, ссылаясь на ее инстаграм, передает “НБН”.

После ее победы в национальном отборе Евровидения, в сети появилась информация о концертах исполнительницы в оккупированном Крыму. После этого, вероятно, на фоне обострившегося российско-украинского конфликта, на девушку посыпалась волна негативных комментариев и хейта. В инстаграме она заявила, что снимает свою кандидатуру. Сейчас же девушка говорит, что вовсе уходит из социальных сетей на неопределенное время.

“Спасибо всем, кто меня поддерживал и поддерживает. После всех событий мне нужно немного времени на переосмысление. Исчезаю только здесь, а не с будущих афиш”, — пишет в своих сторис певица, подталкивая фанатов к умозаключению, что творчеством заниматься она продолжит.

Ближайший концерт исполнительницы запланирован на лето 2022 года.

Ранее Alina Pash заявила о снятии своей кандидатуры.