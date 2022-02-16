На своей странице в Instagram певица сообщила о своем решении отказаться от поездки на международный песенный конкурс в Италию. Также она озвучила причины, по которым она не станет представлять нашу страну на «Евровидении» в этом году, информирует «НБН».

Alina Pash напомнила подписчикам, что она является гражданкой Украины, которая исполняет ее законы и старается нести традиции и ценности своего народа в мир. По словам артистки, у нее нет возможности противостоять сильному давлению и угрозой армией пиарщиков и юристов.

Звезда пожаловалась, что ее победа на нацотборе обернулась совсем не тем, что она ожидала. Она добавила, что не хочет вести виртуальную войну в то время, как над ее родиной нависла реальная угроза военных действий.

Исполнительница заявила, что такое решение ей далось нелегко и с тяжелым сердцем она отказывается от участия в «Евровидении». Также она готова подписать все необходимые документы.

В то же время общественный вещатель сообщил о внеочередном заседании Наблюдательного совета НСТУ, которое состоится уже послезавтра, 18 февраля, для обсуждения дальнейших действий по участию Украины в «Евровидении-2022».

Ранее менеджер Alina Pash объяснила, откуда взялась «липовая» справка о визите артистки на оккупированный Крымский полуостров. В ГСПУ сообщили, что не выдавили соответствующий документ победительнице нацотбора.