Об этом сообщает Viva, передает “НБН”.

Еще в 2019 году он был участником вокального телешоу “Х Фактор”, а сейчас его треки “Гуси” и “Вишні” занимают первые места в чартах. В свой 21 год певец собирает молодую современную аудиторию яркими образами и ритмичными хитами.

Он родился в селе Грунь, родине известного украинского писателя Остапа Вишни, которое считает своим “местом силы”.

“Не представляю, что со мной бы случилось, родился бы я в городе. Село вообще маленькое, но в детских глазах оно такое большое — все твое. А в городе твоего ничего нет: только двор и торговый центр”, — отвечает на вопрос о своем родном селе Антон Вельбой.

Молодой музыкант набирает популярность в “инстаграме”. Говорит, что пишет ему не очень много девушек, так, что он успевает читать сообщения от всех.

На вопрос о женитьбе отвечает положительно.

“Я обычно не занимаю активную позицию при знакомстве с девушками. Но о женитьбе я думал. Будет как будет. Раньше я носил кольцо на безымянном пальце, сам себе купил, чтобы девчонки не приставали. А на съемках “Квартала” Кошевой мне его сломал, так что пришлось снять. Пообещал новое купить”.

Через 5 лет перспективный артист хочет иметь большой дом, сидеть возле камина с сигарой и пить горячий глинтвейн, зная, что у него и его друзей все хорошо.

Антон Вельбой также принимал участие в Евровидении в этом году и занял третье место.