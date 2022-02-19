Об этом сообщает Viva, передает “НБН”.
Еще в 2019 году он был участником вокального телешоу “Х Фактор”, а сейчас его треки “Гуси” и “Вишні” занимают первые места в чартах. В свой 21 год певец собирает молодую современную аудиторию яркими образами и ритмичными хитами.
Он родился в селе Грунь, родине известного украинского писателя Остапа Вишни, которое считает своим “местом силы”.
“Не представляю, что со мной бы случилось, родился бы я в городе. Село вообще маленькое, но в детских глазах оно такое большое — все твое. А в городе твоего ничего нет: только двор и торговый центр”, — отвечает на вопрос о своем родном селе Антон Вельбой.
Молодой музыкант набирает популярность в “инстаграме”. Говорит, что пишет ему не очень много девушек, так, что он успевает читать сообщения от всех.
На вопрос о женитьбе отвечает положительно.
“Я обычно не занимаю активную позицию при знакомстве с девушками. Но о женитьбе я думал. Будет как будет. Раньше я носил кольцо на безымянном пальце, сам себе купил, чтобы девчонки не приставали. А на съемках “Квартала” Кошевой мне его сломал, так что пришлось снять. Пообещал новое купить”.
Через 5 лет перспективный артист хочет иметь большой дом, сидеть возле камина с сигарой и пить горячий глинтвейн, зная, что у него и его друзей все хорошо.
Антон Вельбой также принимал участие в Евровидении в этом году и занял третье место.
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