Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Мадонны.

Внимание всего мира сейчас приковано к событиям Украины. Третий день подряд наше государство дает отпор российским войскам, которые рано утром, 24 февраля начали полномасштабное вторжение в Украину.

Не смогла молчать и всемирно известная певица Мадонна. Артистка, которая всегда жестко осуждала любую военную агрессию в мире, на этот раз осудила агрессивные действия РФ против Украины.

Певица выпустила короткий ролик, в котором показала последствия обстрелов жилых домов в Украине российскими ракетами.

В ролике певица также сравнила российского президента Владимира Путина с нацистским лидером Адольфом Гитлером и советским вождем Владимиром Лениным.

Мадонна призвала мир помочь миллионам украинцам гуманитарной помощью.

«Бессмысленное, основанное на жадности вторжение РФ в Украину должно быть остановлено… Путин не имеет права пытаться уничтожить Украину», — заявила известная американка.

Она также выразила свою поддержку украинскому народу и персонально президенту Украины – Владимиру Зеленского.

Кроме того, в конце своей публикации артистка перешла на украинский язык. В эти трудные для Украины времена Мадонна поддержала всех граждан нашей страны словами:

«Слава Україні! Героям Слава!».

Украинцы, которые подписаны на страницу артистки, поблагодарили ее за поддержку. А американцы пишут, что молятся за Украину и ее граждан.

Ранее Мадонна показала фото своего сына.