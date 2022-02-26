Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Мадонны.
Внимание всего мира сейчас приковано к событиям Украины. Третий день подряд наше государство дает отпор российским войскам, которые рано утром, 24 февраля начали полномасштабное вторжение в Украину.
Не смогла молчать и всемирно известная певица Мадонна. Артистка, которая всегда жестко осуждала любую военную агрессию в мире, на этот раз осудила агрессивные действия РФ против Украины.
Певица выпустила короткий ролик, в котором показала последствия обстрелов жилых домов в Украине российскими ракетами.
В ролике певица также сравнила российского президента Владимира Путина с нацистским лидером Адольфом Гитлером и советским вождем Владимиром Лениным.
Мадонна призвала мир помочь миллионам украинцам гуманитарной помощью.
«Бессмысленное, основанное на жадности вторжение РФ в Украину должно быть остановлено… Путин не имеет права пытаться уничтожить Украину», — заявила известная американка.
Она также выразила свою поддержку украинскому народу и персонально президенту Украины – Владимиру Зеленского.
Кроме того, в конце своей публикации артистка перешла на украинский язык. В эти трудные для Украины времена Мадонна поддержала всех граждан нашей страны словами:
«Слава Україні! Героям Слава!».
Украинцы, которые подписаны на страницу артистки, поблагодарили ее за поддержку. А американцы пишут, что молятся за Украину и ее граждан.
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