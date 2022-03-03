Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Софии Ротару.

Артистка София Ротару осудила полномасштабную войну, которую кремлевский диктатор Владимир Путин развязал в Украине.

«Независимость и Свобода стоит дорого, — это правда, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины», — пишет знаменитость.

Певица заявила, что ее сердце буквально разрывается на части, когда она видит, как российские оккупанты обстреливают жилые дома, школы, больницы, садики.

Также Ротару сообщила, что на момент написания своей публикации она находилась в Киеве.

Кроме того, она сказала, что молится за мир в нашей стране и за украинских защитников, который 8-й день дают мужественный отпор армии РФ.

«Пишу этот пост, и мои руки трясутся», — заявила артистка.

Стоит отметить, что София Ротару последние 8 лет выступала в России, несмотря на агрессию против Украины. Например, в декабре прошлого года певица выступала на новогодних концертах в России.

Кроме того, артистка тепло общалась с российскими знаменитостями, которые не осуждают агрессию РФ против Украины.

Ранее Ани Лорак наконец-то высказалась о войне РФ против Украины.