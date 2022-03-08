Об этом пишет Instagram-аккаунт «Дневники звезд», передает «НБН».
Российская радиостанция «Русское радио» решила прекратить сотрудничество с целым рядом украинских артистов. В список попали украинские артисты, которые выступали в России с начала 2014 года: Вера Брежнева, Светлана Лобода, Макс Барских, Иван Дорн, Валерий Меладзе.
Также российская радиостанция отныне не хочет сотрудничать с Потапом и Настей Каменских, Надей Дорофеевой и Дмитрием Монатиком.
Все из-за того, что украинские селебрити высказались о российско-украинской войне. А многие из них, такие как Надя Дорофеева, Дмитрий Монатик и Настя Каменских призывали россиян выйти на протесты против войны и путинского режима.
Интересно, что в «черный список» попали Вера Брежнева и Светлана Лобода, которые достаточно осторожно высказались о российско-украинской войне. Певицы почему-то не стали называть Путина «военным преступником» и не стали призывать россиян выходить на протесты.
Примечательно, что россияне поддержали данное решение «Русского радио».
«Все правильно».
«До свидания».
«Правильное решение», — пишут пользователи, которые поддержали полномасштабное вторжение РФ в Украину.
Ранее Надя Дорофеева помечтала, каким будет День Независимости в этом году.
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