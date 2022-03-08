Об этом пишет Instagram-аккаунт «Дневники звезд», передает «НБН».

Российская радиостанция «Русское радио» решила прекратить сотрудничество с целым рядом украинских артистов. В список попали украинские артисты, которые выступали в России с начала 2014 года: Вера Брежнева, Светлана Лобода, Макс Барских, Иван Дорн, Валерий Меладзе.

Также российская радиостанция отныне не хочет сотрудничать с Потапом и Настей Каменских, Надей Дорофеевой и Дмитрием Монатиком.

Все из-за того, что украинские селебрити высказались о российско-украинской войне. А многие из них, такие как Надя Дорофеева, Дмитрий Монатик и Настя Каменских призывали россиян выйти на протесты против войны и путинского режима.

Интересно, что в «черный список» попали Вера Брежнева и Светлана Лобода, которые достаточно осторожно высказались о российско-украинской войне. Певицы почему-то не стали называть Путина «военным преступником» и не стали призывать россиян выходить на протесты.

Примечательно, что россияне поддержали данное решение «Русского радио».

«Все правильно». «До свидания». «Правильное решение», — пишут пользователи, которые поддержали полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Ранее Надя Дорофеева помечтала, каким будет День Независимости в этом году.