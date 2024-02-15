вввКак информирует «НБН» со ссылкой на «Радио Свобода», об этом российский диктатор заявил в интервью для телевизионного канала «Россия 1».

Дословно из заявления Путина:

Одно единственное, о чем мы можем сейчас сожалеть, — это о том, что не приступили к активным действиям на территории Украинского государства раньше.

Именно таким образом Путин прокомментировал ход войны на территории Украины в ходе интервью ведущему телевизионному каналу «Россия 1» Павлу Зарубину. Оно было обнародовано поздно вечером. По всей видимости, Путин имел в виду полномасштабное вторжение в 2022 году, а не гибридную войну с 2014 года.

Напомним, ранее мы уже писали об интервью Путина Карлсону.