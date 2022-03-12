Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на «УНИАН».

Украинская певица Ани Лорак не стала делать резких высказываний о полномасштабной войне РФ против Украины. На 2-й день войны она опубликовала картинку с надписью «нет войне». Спустя несколько дней певица все же высказалась о войне. Однако в своей публикации певица не упомянула ни Россию, ни Путина.

Затем Лорак отметила свой концерт в Санкт-Петербурге, который был запланирован на 2 марта. После этого скандальная певица и вовсе перестала что-либо публиковать на своей странице.

Фанатам певицы стало интересно, где же находится их любимица и почему она ничего не публикует. Благодаря метаданным аккаунта артистки в социальной сети Instagram российские фанаты вычислили, что Ани находится сейчас в ОАЭ. Пока остается неизвестным – уехала певица навсегда из России или только на некоторое время.

Ранее Лорак наконец заговорила о российско-украинской войне.