Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Тины Кароль.

Известная певица Тина Кароль восхитилась президентом Украины Владимиром Зеленским. Артистка назвала украинского лидера президентом мира. Она опубликовала полтораминутный ролик с высказываниями главы государства – с призывами к миру и к победе над российскими захватчиками. В частности, в ролике вспоминается знаменитая фраза Гаранта Конституции: «каждый из нас президент».

Артистка отметила, что глава государства не покинул страну, когда началась полномасштабная война и отстаивает ценности Украины и ее будущее.

Кароль считает, что о таком президенте сейчас мечтают граждане многих стран мира.

«О таком герое мечтает каждая страна», — пишет украинская знаменитость.

Артистка не стала скрывать, что сейчас она поддерживает главу государства. Также она отметила и то, что народ Украины поддерживает действия Верховного главнокомандующего.

При этом исполнительница решила скрыть комментарии под своей публикацией. По каким-то причинам артистка не захотела, чтобы под опубликованным видео пользователи оставляли свои комментарии.

К слову, ранее певица Слава Каминская решила в это сложное время поднять настроение своим подписчикам – она опубликовала семейные снимки. Однако на снимках на лицах экс-супруга и детей красовались фото советника главы ОП Алексея Арестовича, которого с начала полномасштабного вторжения РФ украинцы прозвали «главным психиатром» страны.