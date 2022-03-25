Об этом сообщает «НБН», ссылаясь на Instagram-страницу Славы Каминской.

Певица Слава Каминская вместе с детьми и мамой сейчас в Нидерландах. Артистка была вынуждена покинуть свой родной дом из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Украинская знаменитость сказала, что была удивлена тому, как ее с детьми встретили в Нидерландах. Исполнительница пообещала рассказать все подробности позже, но дала понять, что встретили их здесь хорошо.

Также знаменитость поделилась фотографией, сделанной в Нидерландах. Певица позирует в спортивной одежде, сидя за столиком.

«Внешний вид сейчас, как у многих, по сезону. Солнце, футболка, ботинки на меху, как говорит моя мама «на море и обратно». Но это не имеет никакого значения. Грех жаловаться. Живы, здоровы и Слава Богу», — пишет представительница украинского шоу-бизнеса.

Кроме того, Каминская отметила, что война сплотила украинцев – люди, не зная друг друга, стараются помочь всем, кто нуждается в помощи.

Также артистка поинтересовалась у своих подписчиков, как они и куда они выехали, спасаясь от войны.

Фолловеры активно поддержали беседу, предложенную артисткой. Многие пишут, что они остались в Украине – кто-то в относительно безопасных местах, а кто-то потому, что не смог выехать.

«Мы в Украине, никуда не планируем ехать». «Мы дома в Киеве. У нас все хорошо». «Мы дома в Одессе». «Мы в Германии. Нас нормально встретили», — пишут поклонники артистки.

Ранее Слава Каминская подняла настроение своим поклонникам, показав фото с Арестовичем.