В новом выпуске своего шоу «Пятница с Региной» телеведущая намекнула психологу, что она изображает неведение относительно ситуации в Украине, хотя на самом деле осознает, что армия РФ вторглась на территорию соседнего государства, информирует «НБН».

Экс-ведущая «Орла и Решки» рассказала, что политические темы для них с мужем Владом Топаловым – табу. Она подчеркнула, что сейчас многие отношения между близкими людьми разваливаются из-за политических разногласий.

Говоря о своем браке, Тодоренко отметила, что ей с мужем тяжело прийти к консенсусу из-за «разных положений», поэтому они наложили вето на политические разговоры, чтобы не разрушать семью. Она подчеркнула, что они хотят быть вместе и любить друг друга в любых обстоятельствах.

Во время беседы телеведущая и гостья ее эфира ни разу не назвали происходящее в Украине «войной», заменяя это слово на «кризис», «события», «ситуация».

Напомним, что режиссер, ведущий тревел-шоу «Орел и Решка» Евгений Синельников, который провел две адские недели в оккупированной Буче, рассказал, какие голосовые сообщения получил от Тодоренко в период войны. Он обвинил коллегу по проекту в попытке «отмыться» от хейта за умалчивание о геноциде украинцев.