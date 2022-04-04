Об этом сообщает «НБН» со ссылкой на Deutsche Welle.

Что представляет собой самый сильный контраст к музыке? Тишина разрушенных городов и убитых людей. Наполните тишину вашей музыкой. Сделайте это сегодня, чтобы рассказать нашу историю. Поддержите нас, как только можете. Любым способом, только не молчанием… Украинские музыканты носят бронежилеты вместо смокингов. Они поют для раненых в госпиталях, даже для тех, кто не может их услышать. Но музыка все равно прорвется и будет услышана

— эмоционально заявил президент Украины.

President Zelenskyy just addressed the #GRAMMYs broadcast from Ukraine. pic.twitter.com/VjPSK5tqvR — NowThis (@nowthisnews) April 4, 2022

Выступление Зеленского показали на двух огромных экранах, висящих на сцене. Обращался он на английском языке. После обращения Зеленского американский певец Джон Роджер Стивенс, известный как Джон Ледженд, дуэтом с украинской певицей Микой Ньютон исполнили композицию, посвященную Украине. Аккомпанировала им бандурист из Одессы Сюзанна Иглидан.

Во время их выступления на сцену вышла украинская поэтесса Любовь Якимчук и продекламировала свои стихи.

Grammy – самая престижная в мире награда за успехи в музыке. В 2022 году она вручается в 64-й раз. Изначально планировалось провести церемонию награждения 31 января, однако из-за распространения коронавируса ее перенесли.

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