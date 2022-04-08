Как сообщает «НБН», в одном из недавних интервью она рассказала, что неоднократно призывала российских звезд выходить на протесты, призывать остановить кровопролитие в Украине. Но, по словам Ефросининой, они бояться это делать, и вот почему.

Мне написали несколько известных ютуберов, таких известных, что там по несколько миллионов подписчиков, они безумно популярны у аудитории 18+. Они написали что-то вроде: «Маша, вы действительно верите, если выходить на улицы, мы что-нибудь изменим? Вы не понимаете, нами правит маразматик. Нас просто всех убьют

— поделилась телеведущая.

При этом Ефросинина не назвала их имен, так как они буквально «на коленях просили» этого не делать.

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